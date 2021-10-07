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Reuters узнал о краже хакерами данных о санкциях США против России

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  • 7.10.2021, 21:38
  • 3,248
Reuters узнал о краже хакерами данных о санкциях США против России

Самой значимой стала утечка данных о контрразведке в отношении РФ.

В результате кибератаки на SolarWinds и Microsoft хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США против России, со ссылкой на источники сообщил Reuters.

Самой значимой стала утечка данных о контрразведке в отношении России, отметил один из собеседников агентства.

Кроме того, хакеры украли информацию о борьбе США с пандемией коронавируса.

Минюст США и Белый дом пока не ответили на запросы агентства.

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