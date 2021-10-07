Reuters узнал о краже хакерами данных о санкциях США против России

Reuters узнал о краже хакерами данных о санкциях США против России1
- 7.10.2021, 21:38
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Самой значимой стала утечка данных о контрразведке в отношении РФ.
В результате кибератаки на SolarWinds и Microsoft хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США против России, со ссылкой на источники сообщил Reuters.
Самой значимой стала утечка данных о контрразведке в отношении России, отметил один из собеседников агентства.
Кроме того, хакеры украли информацию о борьбе США с пандемией коронавируса.
Минюст США и Белый дом пока не ответили на запросы агентства.