Reuters узнал о краже хакерами данных о санкциях США против России 1 7.10.2021, 21:38

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Самой значимой стала утечка данных о контрразведке в отношении РФ.

В результате кибератаки на SolarWinds и Microsoft хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США против России, со ссылкой на источники сообщил Reuters.

Самой значимой стала утечка данных о контрразведке в отношении России, отметил один из собеседников агентства.

Кроме того, хакеры украли информацию о борьбе США с пандемией коронавируса.

Минюст США и Белый дом пока не ответили на запросы агентства.

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