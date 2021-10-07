ЕС может ввести санкции против РФ, если она продолжит поддерживать Лукашенко

ЕС может ввести санкции против РФ, если она продолжит поддерживать Лукашенко6
- 7.10.2021, 22:17
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Об этом говорится в резолюции Европарламента.
ЕС может ввести санкций против РФ, если она продолжит поддерживать Минск Европарламент потребовал от ЕС введения дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск.
Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.
Согласно документу, пишет Belmarket.by, "ЕС надлежит четко дать понять, что если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Беларуси, Евросоюзу придется ввести дополнительные меры противодействия и сдерживания в отношении РФ".
Депутаты считают также необходимым, чтобы институты ЕС периодически отчитывались перед парламентариями о "ситуации с вмешательством Москвы в Беларуси, в том числе о ее методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля над Беларусью".