ЕС может ввести санкции против РФ, если она продолжит поддерживать Лукашенко 6 7.10.2021, 22:17

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Об этом говорится в резолюции Европарламента.

ЕС может ввести санкций против РФ, если она продолжит поддерживать Минск Европарламент потребовал от ЕС введения дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск.

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.

Согласно документу, пишет Belmarket.by, "ЕС надлежит четко дать понять, что если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Беларуси, Евросоюзу придется ввести дополнительные меры противодействия и сдерживания в отношении РФ".

Депутаты считают также необходимым, чтобы институты ЕС периодически отчитывались перед парламентариями о "ситуации с вмешательством Москвы в Беларуси, в том числе о ее методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля над Беларусью".

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