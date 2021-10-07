МИД Польши: Лукашенко удерживается у власти только благодаря Путину и России 5 7.10.2021, 22:38

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Если РФ хочет сохранить симпатии белорусов к себе, она должна прислушаться к гражданам Беларуси.

Вице-министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач в комментарии «Белсату» выразил надежду на то, что Россия изменит свою политику в отношении Беларуси.

«Александр Лукашенко удерживается у власти только и исключительно благодаря поддержке Владимира Путина и Российской Федерации. Политической поддержке, военной, финансовой, экономической, в области спецслужб, СМИ. Но эта помощь направлена не на обычных белорусов. Обычным белорусам в этой репрессивной политике становится все хуже. Экономическая ситуация ухудшается. И вину за это несет прежде всего Александр Лукашенко, но также и те, кто его поддерживает. А его поддерживает Российская Федерация», – подчеркнул вице-министр.

По его словам, в ЕС и НАТО сейчас идет дискуссия, как удержать Владимира Путина от поддержки Александра Лукашенко.

По мнению Мартина Пшидача, если Россия хочет сохранить симпатии белорусов к себе как к государству, она должна прислушаться к обычным гражданам Беларуси, которые сделали свой выбор во время прошлогодних выборов и многотысячных манифестаций.

«Мы свою политику не изменим»

Говоря о ситуации в Беларуси, вице-министр польского МИД заявил, что санкции Евросоюза «не имеют цели сами в себе, а должны быть инструментом, который приводит к внутреннему анализу в Беларуси, стоит ли держать людей в тюрьмах, бить их и подвергать репрессиям». К сожалению, отметил Мартин Пшидач, Минск идет на дальнейшую эскалацию.

Он полагает, что, власти Беларуси должны пойти на внутренний диалог с оппозицией. А вместо этого происходит гибридная атака на Евросоюз с помощью мигрантов.

«Вопрос, что с ними дальше будет? Уже видим в городах Беларуси группы кочующих мигрантов. Их не Польша привела. Их привел Александр Лукашенко, который создает очередные проблемы в Беларуси для собственной политической удовлетворенности. Возможно, для собственной экономической пользы приводит группы, единственным желанием которых является попасть на Запад. Вероятно, фрустрация у них во время пребывания в Беларуси будет расти. Но мы – Польша и Европейский Союз – свою политику не изменим, будем отстаивать свои границы», – заявил вице-министр.

При этом он подчеркнул, что ответственность за все возможные последствия этого несет Лукашенко.

Вместе с тем Мартин Пшидач не исключает, что в Минске уже могли начать понимать, что мигранты могут остаться возле границы. Также есть сигналы, что мигранты начали направляться в сторону России, от чего «Россия тоже не довольна». Возможно, эта ситуация привела власти в Минске к пониманию необходимости ограничить количество мигрантов, заключил вице-глава МИД Польши.

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