Режим, иди ты в сад! 5 Ирина Халип

8.10.2021, 7:36

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Забастовка многоглика.

Вопрос с яблоками будет решен радикально. Больше никаких вражеских польских - страна будет поедать исключительно отечественный урожай плодов. Проблема решается просто - вопрос лишь в том, где взять дармовую рабсилу. Впрочем, Лукашенко уже все придумал: собирать урожай теперь будут школьники. И не добровольно, а по приказу. За каждой школой, сказал он, будет закреплен сад, и дети будут собирать урожай. Как всегда, «с потолка» придумал цифру: гектаров 15-20. Правда, непонятно: обрабатывать такое количество гектаров будет каждая образовательную единица, населенный пункт или вообще все школьное сообщество.

Дети, судя по всему, должны поблагодарить его за великодушие и щедрость: иначе как бы они узнали, что яблоки растут на деревьях, а не рождаются на прилавках овощных палаток уже спелыми? Можно, конечно, на уроках биологии попытаться, но с биологией, как объяснял пару лет назад Лукашенко, у школьников не клеится. Программа, говорил он, дурацкая, полгода червяков изучают и ищут ответ на вопрос, «что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом». Значит, уроки отпадают. Остается только принудительный труд. Тем более что дети, по словам отставного вождя, не умеют работать и не знают, что такое земля. Ну ничего, теперь государство научит и заставит.

Конечно, хочется сказать: за себя говори, гражданин; если твои дети и не знают, что такое земля и каково это – работать, - это вовсе не означает, что все белорусские дети такие же. Но мы не обсуждаем индивидуальные особенности потомков Лукашенко, я о другом. О том, что он, как всегда, лжет.

Я знаю несколько многодетных семей, в которых школьники очень хотели подработать летом. Именно в сельском хозяйстве, на земле, про которую на самом деле всё отлично знают. Пытались записаться в трудовой лагерь, чтобы заработать 250 рублей за месяц работы – и родителям помочь, и себе на кино-мороженое оставить. Но натыкались на отказ: оказывается, в трудовые лагеря записывали исключительно членов БРСМ. Чтобы поработать на земле, нужно быть идеологически правильным. Потенциально инакомыслящим лопаты не выдают.

Так что школьники хотят и готовы зарабатывать. Но возможность заработка – только для своих. А все остальные должны трудиться принудительно. И платить не надо, и яблоки собраны, и дети учатся ходить строем и выполнять команды, чтобы стать послушными и исполнительными. Лукашенко, наверное, думает, что это он изобрел такой хитрый ход. Но все это уже было - в СССР, в Средней Азии, где осенью детей вместо уроков отправляли на два месяца на сбор хлопка. Младших возили в поле и привозили на ночь домой (у них тоже была норма выработки), а старшие так и ночевали в поле и раз в месяц могли на день уехать домой помыться. А их родители каждый вечер смотрели новости, чтобы не пропустить самую главную – о выполнении республикой плана по сбору хлопка. Потому что пока план не будет выполнен, дети домой не вернутся.

Теперь, если винтики и шпунтики государства, как всегда, вытянутся во фрунт и начнут исполнять, будет то же самое. Норма сбора для каждой школы. Выезды на работу после уроков или вместо уроков – хрен редьки не намного слаще. Отчеты учителей о собранном урожае. Скандалы родителей с классными руководителями, потому что один ученик из-за государственной дури пропустит тренировку, другой олимпиаду, третий репетитора. Взаимная ненависть педагогов и родителей и общая – к режиму. А дальше – приписки, саботаж и, наконец, забастовка.

Однажды в восьмидесятые группа минских студентов-художников была отправлена на картошку. Так вот, ребята подошли к забастовке творчески: они каждое утро выходили на картофельное поле, тщательно закапывали картошку поглубже и собирали камни. Камни складывали в мешки, мешки забрасывали в грузовик, и вечером колхоз получал знатный урожай булыжников. Скандалить со студентами было бесполезно: поскольку им не платили, то и угрожать лишением заработка не могли. Так и отправили обратно, причем очень быстро – мол, своими колхозными силами справимся, нам студенты не нужны. Не сомневаюсь, что современные школьники придумают не менее остроумные сценарии. Забастовка вообще многолика.

А Лукашенко, как всегда, подводит его бедная неразвитая фантазия. Крепкий хозяйственник и эффективный менеджер ни за что не оставил бы взрослых прохлаждаться на работе, пока дети трудятся в полях и садах. Эффективный менеджер обязал бы не только детей, но и взрослых бесплатно трудиться на благо страны. Закрепил бы за каждым населенным пунктом и районом крупного города свой участок, ввел бы нормы. К примеру, Новая Боровая трудится на лесоповале, Лебяжий роет котлован, Серебрянка осушает болото. Главное – Дрозды запереть снаружи, чтобы под ногами не путались. Они ведь там, в Дроздах, вообще ничему не научились за всю свою жизнь – ни руководить, ни воспитывать, ни кайлом махать.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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