Белорусских военных отправляют на границу с «Талибаном»: что известно 3 8.10.2021, 7:42

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Белорусов разместят в 80-ти километрах от афганской границы.

Белорусские военнослужащие отправляются в Таджикистан, где примут участие в совместном учении ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения пройдут с 18 по 23 октября на полигоне «Харбмайдон», который находится в 80-ти километрах от афганской границы.

Беларусь на них будет представлена 256 военнослужащими и 5 единицами техники.

— Белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021», специальном учении с силами и средствами разведки «Поиск-2021», специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021», — рассказали в Минобороны.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сентябре дважды проводил парады военнослужащих, пограничников и сотрудников правоохранительных органов на границе с Афганистаном.

В начале августа на фоне обострения ситуации в Афганистане на «Харбмайдоне» прошли совместные таджикско-российско-узбекские учения.

Отметим, что в последнее время обострились отношения между руководством Таджикистана и пришедшими к власти в соседнем Афганистане талибами. «Талибан» создал специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границу с Таджикистаном.

На днях полевые командиры талибов заявили о готовности к вторжению в Таджикистан.

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