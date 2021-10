«Центр создал сепаратистские настроения»: эксперт прогнозирует развал России 6 8.10.2021, 7:43

На чем основано это мнение?

Журналистка Маша Гессен, которая 20 лет работала в России, а в 2014 году второй раз в жизни эмигрировала в США, в интервью НВ спрогнозировала развал России в случае ее демократизации.

На вопрос о том, возможна ли демократическая Россия в ее нынешних географических границах, Гессен ответила, что сомневается в этом.

«Дело не в том, что это в принципе невозможно. А в том, что трудно себе представить в нынешней ситуации, что какие-то кардинальные политические и социальные изменения могут произойти без развала страны. Вообще без изменения, скажем так, географических границ, взаимоотношений между центром и субъектами федерации. Эти отношения настолько испорчены, они настолько беспорядочные, центр настолько высосал вообще всю кровь и создал фактически сепаратистские националистические настроения на местах, даже там, где их никогда не было последние 20 лет», - пояснила она.

По словам журналистки, она не может представить, что «можно будет выпустить этого джина из бутылки и он не приведет к тому, что какие-то субъекты отделятся».

Гессен добавила, что, по ее мнению изменение российских границ стоит демократизации.

«Мне кажется, развал империи - это даже скорее самоцель, чем цена. Поэтому безусловно», - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Маша Гессен - исследовательница советской и постсоветской российской истории, она руководила московским бюро службы Радио Свобода и была главным редактором журнала Вокруг света. Гессен - автор книг Человек без лица. Невероятный взлет Владимира Путина и Прошлое это история: как тоталитаризм восстановил Россию. Они до сих пор не вышли на русском языке, однако стали бестселлерами в США и Европе.

Сегодня Гессен живет и работает в Америке, является постоянным автором в The New York Times, The Washington Post и других популярных изданиях.

