Ученые нашли самый полезный для мозга орех 1 8.10.2021, 7:56

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Исследование провели в Испании.

Согласно результатам исследования, проведенного испанскими учеными, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей. Статья опубликована в журнале Clinical Nutrition.

Арахис, или земляной орех — это зернобобовое растение, которое было завезено в Европу из Южной Америки в XVIII веке. Его плоды богаты жирными кислотами, белками, клетчаткой, полифенолом и другими биологически активными соединениями, полезными для здоровья. Однако его влияние на мозговую деятельность до сих пор не было изучено.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Барселоны и Мадрида набрали группу добровольцев из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион.

"Большинство предыдущих исследований проводили среди людей с ожирением, метаболическим синдромом или находящихся в группе риска хронического метаболического заболевания. У таких людей, изменяя структуру питания или вводя здоровую пищу в их привычный рацион, легче наблюдать положительный эффект", — приводятся в пресс-релизе Университета Барселоны слова руководителя исследования Роза Ламуэла-Равентос (Rosa Lamuela-Raventós), преподавателя факультета фармации и пищевых наук.

Авторы пошли другим путем — они отобрали для своего эксперимента молодых и абсолютно здоровых людей. С помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, такими как кортизол, ученые продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный прием арахиса или продуктов из него приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.

Исследователи считают, что такой эффект связан с воздействием на мозг биологически активных соединений, таких как ресвератрол и р-кумаровая кислота, а также специфичных для арахиса короткоцепочечных жирных кислот и длинноцепочечных насыщенных жирных кислот.

Ученые также отметили положительное влияние введения арахисовых продуктов в здоровую диету на ось микробиоты кишечник-мозг.

"Данные указывают на двунаправленную связь между фенольными соединениями и микробиотой кишечника. Пребиотические вещества, присутствующие в арахисе, такие как полифенолы, могут косвенно влиять на когнитивные функции и настроение через взаимодействие с кишечной микробиотой через ось микробиоты кишечник-мозг, — объясняет еще один автор исследования Сара Уртадо (Sara Hurtado) из Барселонского университета. — Короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная кислоты, являются основными метаболитами, производимыми микробиотой кишечника, и, по-видимому, они действуют против различных заболеваний, включая депрессию и нейродегенеративные заболевания".

В будущем ученые планируют расширить исследования влияния арахиса и его биоактивных соединений на микробиоту с помощью анализа микробиома, а также липидомных и транскриптомных анализов.

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