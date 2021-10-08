«Штыки, на которых держится Лукашенко, могут быть повернуты против него» 3 8.10.2021, 9:21

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Фото: vsr.mil.by

Диктатор запустил опасные для своей власти процессы.

О зависимости Лукашенко от силовиков уже не раз говорили независимые эксперты, пишет ng.ru.

Ставка на силовиков делается не только в военной сфере и в сфере безопасности, но и на абсолютно гражданских позициях. Причем началось это еще до выборов, когда на смену экономисту Сергею Румасу возглавлять правительство был назначен выходец из силовых структур Роман Головченко. Люди в погонах назначены помощниками Лукашенко по областям, они едут послами в зарубежные страны, а пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова ушла заниматься идеологией в Минскую городскую администрацию. На недавнем совещании по кадровому вопросу Лукашенко распорядился активнее привлекать отставных генералов к управленческой деятельности.

Эксперты в этом видят несколько угроз. Во-первых, социально-экономическую деградацию, поскольку быть хорошим управленцем – не значит «исправно щелкать каблуками». Во-вторых, Беларусь постепенно скатывается к военной хунте. В частности, такое определение белорусскому режиму дает один из оппонентов Лукашенко, экс-дипломат и бывший министр Павел Латушко. Ну и наконец, некоторые аналитики высказывают мнение, что в определенный момент штыки, на которых держится Лукашенко, могут быть повернуты против него.

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