Жесткие меры Евросоюза: как заплатит Лукашенко 6 8.10.2021, 8:26

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На диктатора может быть наложен заочный арест.

Депутаты Европарламента приняли жесткую резолюцию по ситуации в Беларуси. В опубликованном документе присутствует большое количество пунктов об осуждении действий режима в Беларуси и солидарности с демократической оппозицией.

Телеграм-канал CYNIC проанализировал содержание резолюции Европарламента:

Весь документ говорит об "ускорении процессов".

Пятый санкционный пакет синхронизирован с американскими санкциями, поэтому, даже будучи готовым, он вступит в силу почти одномоментно с американским ударом. Иной вариант в кулуарах не рассматривался.

Санкционное давление планируют расширить. В том числе в плане тех самых секторальных блокад. Особое внимание будет уделено системе банков. Подтверждает данное положение ряд белорусских "банковских функционеров", которые негласно сообщают, что большинство сотрудников с лета усиленно готовит план "второго аэродрома" или частной инициативы на годовой период.

Вопрос с "калийкой" неудобен для Балтии, потому что у них "белорусский калий" считается одним из основных источников удобрений, хотя в рамках всей Европы масштабы "калия" совсем незначительны, но "главные кураторы" санкций и обеспечили ту самую "дырку". Как говорят источники, калийным вопросом начали интересоваться Штаты, что существенно усиливает шанс на более жесткую блокировку этой отрасли.

Есть мнение, что не только сотрудники КГБ, но и представили других силовых ведомств могут стать невъездными, поэтому "силовой вертикали" стоит задуматься о скорейшем выборе судьбы - кто готов перейти на сторону народа, но боится живого противостояния, по-прежнему имеет возможность попасть в Европу. После санкций "ворота" могут закрыться, поэтому выбора может не оказаться.

Информация по отзыву послов пока лишь декларируется. О реальных инициативах пока не слышно.

Наконец, затронули кейс мигрантов комплексно. Теперь под удар "пособников режима" подпадает Россия, которая старательно пыталась дистанцироваться от проблемы с мигрантами, и Китай, что подчеркивает участие американского пера в процессе.

С другой стороны, "кризис мигрантов" сейчас рассматривается в качестве корневого в качестве направления немецкой внешней политики. Немецкие "коллеги" говорят, что возможна конфигурация антимосковского внешнеполитического блока со стороны Германии, которая во многом является "спусковым крючком ЕС". Лояльные Кремлю силы ожидаемо не входят в коалицию, а ответственными за внешнюю политику вполне могут оказаться "Зеленые", которые во многом копируют "американскую модель".

Относительно "сдерживания Кремля" - ходят слухи, что список "Навального" будет синхронизирован с санкциями по Беларуси, если Кремль не прекратит через Беларусь создавать угрозу безопасности для Европы, поэтому "привет" будет передан зимой и в Москву, и в Минск. "Список Навального" - это американская пуля, поэтому сплетение Европы и Штатов видно все четче.

И последнее - универсальная юрисдикция и трибунал. Оба пункта начинают маячить над головой Лукашенко. На фигуру Лукашенко должен быть наложен "заочный арест" при попытке пересечения любой границы. Исключением может стать "братская диктатура", но первичный план с ОАЭ проваливается - ОАЭ тесно связаны со Штатами, поэтому при попытке пересечения границы преступник Лукашенко будет арестован в соответствии с решением международного трибунала.

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