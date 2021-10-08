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«Ходили по квартирам, просили переночевать, легли спать под лестницей»: приключения мигрантов в Минске

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  • 8.10.2021, 8:33
  • 8,152
«Ходили по квартирам, просили переночевать, легли спать под лестницей»: приключения мигрантов в Минске
иллюстрационное фото

Милиции дано распоряжение нелегалов не трогать?

Читатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» рассказал, как в районе «Маяка Минска» обосновались нелегальные мигранты:

«В нашем районном чате предупредили не оставлять открытые двери подъездов и не открывать через домофон дверь посторонним.

Это случилось после того, как вчера большая группа беженцев ходила по квартирам, просила дать поесть и пустить переночевать. Получив отказ они легли спать под лестницей на первом этаже в одном из домов.

По имеющейся информации, «милиции» дано распоряжение беженцев не трогать и на такие вызовы не приезжать».

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