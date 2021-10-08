«Продолжаю верить в чудеса»: участница стачки на МТЗ написала письмо Илону Маску
- 8.10.2021, 8:56
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После выборов 2020 года Ульяна Горбачева вступила в забастовочный комитет на предприятии.
Бывшая машинистка крана МТЗ Ульяна Горбачева написала письмо американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску о своих приключениях и предложила взять ее на работу в одну из его компаний.
На МТЗ Ульяна Горбачева проработала 12 лет: один год штамповщиком, остальные крановщиком. После выборов 2020 года она стала членом забастовочного комитета на предприятии.
С марта этого года она вместе с восьмилетним сыном живет в Украине, в Одессе. Из-за трудностей с работой девушка решила написать письмо Илону Маску, а затем опубликовала его в Twitter.
«Привет Илан, мое электронное письмо может показаться вам необычным, и, честно говоря, я именно этого и добиваюсь», — написала белоруска.
Она отметила, что если бы я не уехала, то «оказалась политической заключенной».
«Я разведена и самостоятельно воспитываю 8-летнего сына. В настоящее время работаю в Одессе крановщиком. Вообще раньше я работала на мостовом кране, а сейчас работаю на козловом», — рассказала о себе Ульяна.
Белоруска пишет, что хотела «бы поработать крановщиком на одном из ваших предприятий в Америке».
«Я восхищаюсь Вами и тем, чем занимается Ваш бизнес, и я была бы счастлива иметь возможность внести хотя бы наименьший вклад в успех одной из ваших компаний. Я ответственный человек и быстро обучаюсь. Я довольно хорошо говорю по-английски. Полностью уверена, что вы не пожалеете, что наняли такого человека, как я!» — отметила крановщица.
По ее словам, большинство знакомых не верят, что она сможет найти работу в компании Маска.
«Но я продолжаю верить в чудеса. В конце концов, в чем смысл жизни, если вы ни во что не верите?!» — написала Ульяна.