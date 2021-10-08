Медики рассказали, что будет со штаммом «Дельта» в ближайшее время 2 8.10.2021, 9:03

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Вакцины демонстрируют свою эффективность.

Американский ученый Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса «Дельта» с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность, сообщает «Интерфакс».

По словам ученого, «Дельта» – исключительно заразный вариант коронавируса. Шарман уверен, что это последний агрессивный вариант коронавируса и в дальнейшем пандемия должна пойти на снижение.

Он подчеркнул, что сейчас идет угасание «Дельта»-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов.

Шарман отметил, что вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса, особенно на «Альфа» – хотя этот вариант заразный, но вакцины его подавили. У «Дельта»-варианта по-другому, он «ускользает от вакцин», считает ученый. Тем не менее в 70–80% случаев вакцины демонстрируют свою эффективность, добавил он.

Ученый также сообщил, что по мере увеличения охватов вакцинацией коронавирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию.

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