Ящик Пандоры и офшоры Шеймана: как древнегреческий миф переплелся с белорусской реальностью 8.10.2021, 9:10

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Что еще удалось выяснить журналистам?

Опубликованные благодаря журналистским расследованиям документы наделали много шума. Нашлось там место и для белорусского кейса. В частности, материалы касались финансовых интересов Виктора Шеймана в Зимбабве, пишет «Салідарнасць».

Что же удалось выяснить журналистам? Оказалось, что в Зимбабве с 2018 года (как раз с того времени, как Беларусь активно стала разрабатывать это направление) активизировалась компания «Zim Goldfields», большей частью которой владеет британская компания «Midlands Goldfields Limited», которой в свою очередь управляет оффшорная фирма «Midlands Goldfields Foundation».

Последняя представляет особый интерес, потому что учредили ее в 2017 году известный белорусский бизнесмен Александр Зингман и Сергей Шейман — сын Виктора Шеймана, бывшего управляющего делами Лукашенко.

— Похоже, что бизнес сына Шеймана был создан для того, чтобы получать прибыль от сделок, которые Шейман-старший заключал с властями Зимбабве от имени белорусского государства, — рассказал Нашай ніве один из журналистов-расследователей Стась Ивашкевич. — Совпадают сроки: Виктор Шейман в 2018 году наносит два визита в Зимбабве для поставок белорусской техники. А за два месяца до этого Шейман-младший регистрирует оффшорную фирму, владеющую компанией по добыче золота. Еще через два месяца регистрируется офшор в Гонконге для поставок техники.

Конфликт интересов в том, что чиновник, правая рука Лукашенко, заключает из африканской страны договоры от имени Беларуси, а бенефициаром этого договора становится не белорусское государство, а сын этого чиновника и его компания, зарегистрированная в налоговом раю, —заключает расследователь.

Фигурируют в расследовании и известный белорусский бизнесмен Александр Шакутин, и бывший сотрудник Управделами президента, близкий к Шейману человек Евгений Жовнер.

Все эти документы и стали частью международного журналистского мега-расследования под красноречивым названием «Pandora papers».

Созвучие с древнегреческим мифом вряд ли у кого-то вызвало вопросы. Выражение «ящик Пандоры» означает источник больших и неожиданных неприятностей, а то, что опубликованные документы для многих стали именно такими, факт неоспоримый.

Однако белорусский кейс выглядит несколько иначе. Содержимое «ящика Пандоры», увы, вряд ли чем-то угрожает фигурантам расследования. Таких разоблачений за всю историю существования белорусского режима было масса, и пока виновные так и остались безнаказанными.

Но есть все же кое-что, что не дает опускать руки. И прячется оно в том самом «ящике Пандоры». Неожиданным образом переплелись древнегреческая мифология и белорусская реальность.

Ведь согласно мифу, прекрасная Пандора стала местью великого Зевса за похищенный Прометеем огонь. Создав великолепное создание — прародительницу всех женщин, — Зевс преподнес ее в качестве подарка брату Прометея — Эпиметею.

Пандора была наделена всем: умом, красотой, сексуальностью. Но коварство Зевса заключалось в том, что к этим качествам он добавил немного любопытства. Отправив Пандору на землю, он вручил ей тот самый ящик, настрого запретив открывать.

Зевс даже не сомневался, что любопытство Пандоры возьмет верх. Так и случилось.

В ящике оказались болезни, смерть, голод, нищета и другие сущности, которые вырвались наружу и сделали некогда совершенный мир таким, какой он есть сейчас. С болью, страданиями и несчастьями.

Сегодня «Архив Пандоры» лишь подтверждает, насколько несовершенной может быть действительность, и как сложно добиться справедливости, даже если все для этого у тебя в руках.

Впрочем, у древнегреческого мифа было продолжение. Открыв тот самый ящик, Пандора испугалась и поспешила тут же закрыть его. И лишь одна сущность осталась на его дне — надежда.

Именно эта самая надежда дает право верить, что и у нашей истории обязательно будет счастливый конец.

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