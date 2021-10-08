В России после взрыва загорелся Амурский газоперерабатывающий завод 8.10.2021, 9:14

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Предприятие является важным звеном для поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в России, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе предприятия.

Позднее в пресс-службе сообщили, что угрозы ГПЗ и населенным пунктам нет.

"Восьмого октября в 7.50 (1.50 мск) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщается на сайте "Газпрома", Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области – одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, является важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

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