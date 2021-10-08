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Бельгия переходит на четырехдневную рабочую неделю

  • 8.10.2021, 9:26
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Бельгия переходит на четырехдневную рабочую неделю

Инициативу поддержали все крупнейшие политические партии страны.

После парламентских обсуждений все крупнейшие политические партии Бельгии согласились на поэтапный переход на четырехдневную рабочую неделю, однако общее количество рабочих часов в неделю сокращено не будет, пишет gazeta.ru.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта планируется уже на следующей неделе.

Бельгийский вариант уменьшения рабочей недели отличается от других стран, так как в Бельгии не предполагается сокращение общего рабочего времени продолжительности труда. Предполагается, что люди будут трудиться теперь 9,5 часов в день.

"В целом, мы полагаем, что предложение хорошо скажется на комфортной жизни трудящихся, однако проект нужно дорабатывать, чтобы он был лучше приспособлен к реальности", - сообщила Мейрем Альмаджи, председатель партии "Зеленые".

Тем не менее не все люди поддержали данную идею. Тимо Вестерилинк из компании по аренде автотранспорта уже работает четыре дня в неделю, однако 9,5 часов в день трудиться он не хочет.

"Возможно, я не смогу отвозить своих детей в школу утром, или забирать их вечером", - заявил он.

Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели в последнее время активно проводятся в разных странах. Так, недавно о переводе на "четырехдневку" для части предприятий объявили в Шотландии, а также уже с 2015 года четыре дня в неделю трудятся рабочие в исландской столице Рейкьявике.

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