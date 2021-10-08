Таракан «кинул» братьев Каричей

Таракан «кинул» братьев Каричей30
- 8.10.2021, 9:49
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Сербские СМИ пишут, что бизнесмены смогли забрать из Беларуси только «чемодан с личными вещами».
Тема №1 в сербских СМИ – синепал кинул братьев Каричей, которые из Беларуси смогли забрать только «чемодан с личными вещами». Мебель и произведения искусства остались в Минске, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»
Это тоже, конечно, пример того, как санкции не работают. «Дана Холдингс» была включена в один из санкционных пакетов. Именно после этого, по сообщениям сербских СМИ, у Карией начались проблемы. Счета были заблокированы, денег на зарплаты не стало. Их выплачивали только родственникам Каричей, которых работало около 50 человек.
Синепал возмутился и дал время решить вопрос. Однако ситуация не изменилась, и Каричи один за другим вынуждены были покидать Беларусь, оставив свои строительные проекты. Причем бизнес схлопнулся не только в Беларуси, но и в Казахстане.
Такой инфошум не бывает просто так.