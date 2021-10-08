Таракан «кинул» братьев Каричей 30 8.10.2021, 9:49

34,044

фото: getty images

Сербские СМИ пишут, что бизнесмены смогли забрать из Беларуси только «чемодан с личными вещами».

Тема №1 в сербских СМИ – синепал кинул братьев Каричей, которые из Беларуси смогли забрать только «чемодан с личными вещами». Мебель и произведения искусства остались в Минске, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»

Это тоже, конечно, пример того, как санкции не работают. «Дана Холдингс» была включена в один из санкционных пакетов. Именно после этого, по сообщениям сербских СМИ, у Карией начались проблемы. Счета были заблокированы, денег на зарплаты не стало. Их выплачивали только родственникам Каричей, которых работало около 50 человек.

Синепал возмутился и дал время решить вопрос. Однако ситуация не изменилась, и Каричи один за другим вынуждены были покидать Беларусь, оставив свои строительные проекты. Причем бизнес схлопнулся не только в Беларуси, но и в Казахстане.

Такой инфошум не бывает просто так.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».