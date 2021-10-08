Ветер перемен: как будет действовать в отношении России новое правительство ФРГ 1 8.10.2021, 9:59

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Участники переговоров о коалиции едины в жесткой критике Путина.

В России его разыскивает полиция, в Германии - встречают овацией; в России против него возбуждено уголовное дело за вовлечение малолетних в уличные акции, в Германии он выступает с 10-минутной речью от имени осужденного оппозиционера Алексея Навального, раздает интервью и шутит по поводу вознаграждения, якобы объявленного за его поимку. И все это происходит в присутствии мэра Потсдама, лидера одной из парламентских партий ФРГ и большого количества немецких СМИ, в рамках международного медиа-конгресса, пишет dw.com.

Как соратнику Навального вручили премию в Потсдаме

В такой атмосфере 6 октября 2021 года мэр Потсдама Майк Шуберт (Mike Schubert) лично вручил ближайшему соратнику Алексея Навального Леониду Волкову премию за вклад в развитие свободы слова и защиту демократии , которая в этом году присуждена осужденному российскому оппозиционеру Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), официально объявленному в России "экстремистской организацией".

Речь на церемонии награждения произнес Кристиан Линднер (Christian Lindner), председатель Свободной демократической партии (СвДП) и претендент на один из ключевых постов в будущем правительстве страны.

Само появление вероятного будущего министра в компании с "правой рукой" Навального вкупе с его пламенной речью (в которой он назвал российского оппозиционера "героем") позволяет делать первые догадки о том, каким может быть курс нового правительства Германии в отношении Москвы.

Лидер немецких либералов: нам нельзя забывать об оппозиционерах

Глава немецких либералов Линднер начал свою речь с шутливой цитаты некоего интернет-ресурса в России, где утверждается, что его партия якобы использует Навального для того, чтобы получить пост министра иностранных дел, а "зеленые" - для того, чтобы заблокировать "Северный поток - 2".

Когда в зале стих смех, Линднер сказал, что подобные публикации российских "фабрик троллей" - один из ярких примеров того, как важна борьба с дезинформацией в интернете. И добавил, что пора задуматься об усилении финансирования русскоязычных средств массовой информации из бюджета - еще один намек на возможные внешнеполитические шаги нового правительства.

Сам Линднер раз в неделю напоминает о судьбе Навального своей полумиллионной аудитории в Twitter, размещая пост с хэштегом FreeNavalny и количеством дней, который тот провел в местах лишения свободы.

"Мы, либеральные демократы, не имеем права забывать о судьбах оппозиции в авторитарных странах", - сказал Линднер. Он встречался с Навальным в конце 2020-го, когда оппозиционер уже принял решение о возвращении в Россию. Линднер описывает Навального словом "герой", восхищается его мужеством и удивляется мелочности немецких жалоб на жизнь на фоне нарушений прав человека в России.

По его словам, репрессии российских властей в отношении Навального и его сторонников говорят об их неуверенности в себе и сомнениях в собственной легитимности. Линднер призывает к расширению и продвижению персональных санкций против конкретных лиц, причастных к нарушениям прав человека. При этом он указывает, что преследования коррумпированных и нелегитимных властителей не должны обрывать связи Германии с простыми жителями страны.

В своем ответном слове Леонид Волков особо подчеркнул важность присуждения премии не только Навальному лично, но и всему ФБК. И хотя основная задача ликвидированного фонда определялась как борьба с коррупцией, она была напрямую связана с фальсификациями на выборах - как считает Волков, коррумпированные власти не могут позволить себе проигрывать выборы, поэтому начинают притеснять оппозицию и независимые СМИ. "Поэтому борьба за права человека начинается с борьбы с коррупцией", - заявил Волков.

Зал аплодировал ему стоя.

Новое правительство ФРГ: кто хочет стать министром иностранных дел?

Торжественная церемония вручения премии соратнику Навального в Потсдаме - самый свежий пример того, насколько решительно настроены представители немецких либералов в деле поддержки российской оппозиции (среди организаторов церемонии награждения был Фонд имени Наумана, близкий к Свободной демократической партии).

Либералы и "зеленые", получившие на выборах в бундестаг на двоих больше голосов, чем занявшие первое место социал-демократы, расходятся по многим вопросам, но едины в своем резком неприятии репрессий против СМИ и оппозиции в России и критике Владимира Путина. Вопрос в том, уступят ли напору двух небольших партий социал-демократы, известные своими традиционно хорошими связями в России (и российском бизнесе).

На следующее утро после церемонии вручения премии в Потсдаме в Берлине начались предварительные переговоры о формировании будущей правящей коалиции. Об их содержании - в частности, о том, обсуждались ли внешнеполитические разногласия между партнерами по возможной коалиции, - на момент публикования этого материала не было ничего известно.

МИД Германии традиционно считается вотчиной либералов - входя в состав правящих коалиций, Свободная демократическая партия получала пост вице-канцлера и министра иностранных дел. В этот раз все иначе: во-первых, страна впервые может получить коалицию не из двух, а из трех партий; а во-вторых, либералов гораздо больше интересует министерство финансов, а вот на пост главы немецкой дипломатии наблюдатели прочат Анналену Бербок (Annalena Baerbock) из партии "Союз-90"/"Зеленые". Но и она призывает к ужесточению политики в отношении как России, так и Китая, а также к тому, чтобы уделять больше внимания тематике прав человека, демократии и климата в международных отношениях.

Депутат фракции "зеленых" в бундестаге и член комитета по международным делам Омид Нурипур (Omid Nouripour) уже вступил в заочную дискуссию с социал-демократами, занявшими первое место на выборах 26 сентября.

"Нам предстоит тяжелая борьба по поводу правильного курса в отношении России", - сказал он в интервью газете Rheinische Post. По его словам, партнерам по коалиции придется вернуться к вопросу об эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". В целом политик считает, что отношения с Россией - ключевой фактор европейского единства, и призывает будущее правительство Германии теснее согласовывать позиции со странами Балтии и Восточной Европы.

Линднер выступает за усиление персональных санкций

Лидер немецких либералов Линднер в качестве инструмента воздействия на российскую политику предлагает расширение персональных санкций против чиновников и бизнесменов, причастных к нарушениям прав человека. От будущего правительства он ждет "умной" внешней политики, которая сбалансирует экономические интересы с одной стороны, и либеральные ценности - с другой.

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