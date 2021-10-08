Закрыли лавочку при НАТО 3 Телеграм-канал «Серпом По»

8.10.2021, 10:16

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Когда «Адмирала Кузнецова» наконец починят, надо отправить его в отместку в Ла-Манш.

НАТО приняло решение сократить миссию России при альянсе с 20 до 10 человек. «Дипломатов» подозревают во враждебной деятельности.

Вчера МИД-Захарова вылезла с комментарием, объявив об «ответных мерах». Она также сообщила, что «численность нашего постпредства уже радикально сокращалось и в 2015, и в 2018 годах». И правильно – либо Крым воевать, либо при НАТО заседать.

МИДовцам и спецслужбистам приятно, конечно, находиться при НАТО, получая зарплату и наслаждаясь жизнью за границей. Но зачем они при НАТО нужны? Вероятно, многие в нашей стране с удивлением узнали, что, оказывается при НАТО все еще присутствует какая-то российская миссия.

Как это возможно при том, что НАТО фактически объявлено враждебной России организацией?

Поэтому «ответная мера» может быть одна – закрывайте свою гнилую лавочку при НАТО и езжайте в Москву. И еще можно «ответить» вот как: когда «Адмирала Кузнецова» наконец, починят, надо отправить его в отместку в Ла-Манш – пусть задымит Европу.

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