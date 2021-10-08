Посол Евросоюза обвинил Россию в затягивании процесса признания «Спутника V» 3 8.10.2021, 10:40

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Фото: ТАСС

Регистрация препарата — это технический, а не политический процесс.

Россия регулярно откладывает сроки проведения необходимой для регистрации в Евросоюзе вакцины «Спутник V» инспекции европейского регулятора EMA, заявил РБК посол ЕС в России Маркус Эдерер.

«Это [регистрация препарата] технический, а не политический процесс. Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос», — сказал Эдерер.

Он также отметил, что инспекторы европейского регулятора не восприимчивы к давлению, поэтому на регистрацию «Спутника» не повлияют призыв представителя МИД Франции не признавать российские вакцины и слова премьер-министра Италии Марио Драги о том, что препарат не будет зарегистрирован в ЕС.

Кроме того, Эдерер заявил, что Россия не направляла в Еврокомиссию документов для взаимного признания ковид-сертификатов, что позволило бы открыть границы. При этом Евросоюз, по его словам, предоставил всю необходимую информацию еще 2,5 месяца назад. Дипломат отметил, что Евросоюз уже договорился о взаимном признании сертификатов с 16 странами, в том числе Израилем, Украиной и Турцией, еще 15 стран «находятся на пути к этому».

В российском Минздраве сообщили РБК, что документы для признания сертификатов были направлены, а их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября.

В начале октября в Минздраве заявили о снятии всех барьеров для признания «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее власти Венгрии и Словакии одобрили «Спутник V» до решения EMA.

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