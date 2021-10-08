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Хлеба в Минском районе осталось «на три дня»?

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  • 8.10.2021, 10:48
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Хлеба в Минском районе осталось «на три дня»?

Хлебозавод №10 — на грани ликвидации.

Пресс-службе «Белорусского объединения рабочих» (БОР) стало известно о том, что некоторые эмитенты в этом месяце не выплатили дивиденды акционерам по облигациям. Одним из таких эмитентов стал Хлебозавод №10, расположенный в Самохваловичах.

Казалось бы, ну задержали и задержали выплаты. Порядок прост: инвестор подает в суд жалобу, получает компенсацию и все на этом. Но мы решили проверить документацию по предприятию. В последнее время она традиционно закрыта, но здесь нам повезло, чего не скажешь о самом хлебозаводе.

Судя по всему, ликвидация предприятия не за горами. Достаточно просто посмотреть на сравнительную отчетность за периоды январь-июнь 2020 и 2021 годов.

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