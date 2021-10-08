БОР: Побеждает тот, кто продержится дольше 8.10.2021, 11:16

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Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) поделился мнением о подготовке к общенациональной стачке:

— Побеждает тот, кто продержится дольше. Это неизменный закон каждого боя. Чем дольше протестующие остаются на улицах, тем больше благ они получат. Чем дольше рабочие бастуют, тем охотнее работодатель идёт на уступки.то основы демократии, так как во всех кризисных ситуациях сторона властей всегда старается побыстрее прийти к соглашению чтобы выровнять ситуацию.

Но нам ни к чему выходить на улицы. Равно как и на работу. Нам достаточно остаться дома ровно на столько, пока наши требования не будут выполнены. И чтобы продержаться дольше нам нужно подготовиться лучше.

Стачке быть!

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