Почему белорусам сложнее всех в Европе путешествовать? 2 8.10.2021, 11:23

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В рейтинге паспортов белорусский проиграл украинскому, российскому и не только.

Исследовательская компания Henley&Partners составила ежегодный индекс паспортов. В рейтинге проанализированы 227 стран и территорий, которым баллы начисляются за каждое направление безвизового въезда, пишет telegraf.by.

Максимально возможное количество баллов — 226, поскольку баллы за безвизовый въезд на территорию страны гражданства не начисляются.

В рейтинге паспортов по свободе передвижения лидируют Япония и Сингапур – у них по 192 балла. На втором месте Германия и Южная Корея – по 190 баллов. Замыкают тройку лидеров — Финляндия, Италия, Люксембург и Испания, набравшие по 189 очков.

Что касается соседних с Беларусью стран, то Литва и Польша занимают 10-е место. Граждане этих стран могут без виз посетить 182 страны. У обладателей паспорта Латвии возможность безвизового въезда есть в 181 страну – это 11-е место.

На 38-м месте расположилась Украина, гражданам которых виза не нужна для въезда в 138 стран. 52-е место заняла Россия, у которой 118 баллов.

А вот Беларусь в рейтинге делит 73-е место с африканской Намибией. Обладатели паспорта нашей страны могут посетить без виз лишь 78 стран и территорий. Хуже в Европе ситуация только для граждан частично признанного Косова, представителям которого виза не нужна для поездок в 40 стран.

Из пост-советских стран от Беларуси отстают лишь страны Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан), а также две из трех стран Закавказья (Азербайджан и Армения).

Аутсайдерами рейтинга являются Сирия, Ирак и Афганистан, жители которых могут посетить без виз соответственно 29, 28 и 26 стран и территорий.

В какие страны белорусам не нужна виза. Полный список

Въезжать полностью без виз белорусам позволяют следующие страны и территории:

Азербайджан, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Барбадос, Бразилия, Вануату, Венесуэла, Гаити, Гамбия, Гонконг (САР Китай), Грузия, Доминика, Израиль, Индонезия, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кыргызстан, Макао (САР Китай), Малайзия, Микронезия, Молдова, Монголия, Намибия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Палестинская территория, Панама, Перу, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Черногория, Эквадор.

Получить визу по прибытию можно в таких странах, как:

Бангладеш, Боливия, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Замбия, Зимбабве, Иордания, Иран, Кабо-Верде, Камбоджа, Коморские острова, Лаос, Ливан, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мальдивские Острова, Мозамбик, Непал, Палау, Руанда, Самоа, Сейшельские острова, Сенегал, Сирия, Сомали, Тимор-Лешти, Танзания, Того, Тувалу, Уганда, Шри-Ланка, Ямайка.

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