10 фильмов для осеннего настроения, которые стоит посмотреть 2 8.10.2021, 11:30

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Они отлично подойдут для просмотра на выходных.

Intex-press.by предлагает подборку теплых и согревающих фильмов! Так что запасайтесь горячим чаем, накрывайтесь пледом и приступайте к просмотру!

«Легенды осени»

Режиссер: Эдвард Цвик

Актерский состав: Брэд Питт, Энтони Хопкинс

США, 1994

Длительность: 133 минуты

Кинопоиск: 8, IMDB: 7.5

Америка в начале двадцатого века. Тихую и провинциальную жизнь семьи Ладлоу враз перечеркивает начавшаяся на европейском континенте мировая война. Трое братьев — Самюэль, Тристан и Альфред отправляются сражаться, отстаивая идеалы демократии. Но, возвращаются домой только Тристан и Альфред. Младший член семьи остался лежать, похороненный где-то на другом континенте.

«Осень в Нью-Йорке»

Режиссер: Джоан Чэнь

Актерский состав: Ричард Гир, Вайнона Райдер

США, 2000 год

Длительность: 103 минуты

Кинопоиск: 7.4, IMDB: 5.6

Главный герой фильма — ловелас и прожигатель жизни Уилл Кин. Девушки для него – это развлечение, а расставание с ними – несерьезное и мимолетное приключение. Казалось бы, в его душе нет места ни чувству ответственности, ни состраданию, ни любви. Но все меняется, когда он встречает ее…

«Дом у озера»

Режиссер: Алехандро Агрести

Актерский состав: Киану Ривз, Сандра Буллок

США, 2006

Длительность: 99 минут

Кинопоиск: 7.8, IMDB: 6.8

Кейт Форстер после разлуки с бойфрендом переезжает из арендного дома, чтобы начать жизнь с начала. В почтовом ящике она оставляет записку для следующего жильца, рассказывая о некоторых нюансах. Новым жильцом оказывается Алекс – архитектор, отец которого и построил этот дом. Он читает послание, но не может понять, почему описанное Кейт не совпадает с действительностью.

«Амели»

Режиссер: Жан-Пьер Жёне

Актерский состав: Одри Тоту, Матьё Кассовиц

Франция, Германия, 2001

Длительность: 122 минуты

Кинопоиск: 8, IMDB: 8.3

В центре сюжета молодая девушка, которой с самого детства поставили страшный диагноз – порок сердца, ее зовут Амели. Девочка на протяжении всех своих юношеских и молодых годов находилась только дома. Через некоторое время выясняется, что диагноз ошибочный и на самом деле она здорова.

«Гордость и предубеждение»

Режиссер: Джо Райт

Актерский состав: Кира Найтли, Мэттью Макфэдиен, Розамунд Пайк

Великобритания, Франция, США, 2005

Длительность: 129 минут

Кинопоиск: 8, IMDB: 7.8

Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен – мистер Бингли…

«Бойфренд из будущего»

Режиссер: Ричард Кёртис

Актерский состав: Рэйчел Макадамс, Донал Глисон

США, 2013

Длительность: 123 минуты

Кинопоиск: 7.9, IMDB: 7.8

Тиму повезло – он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а еще он умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза.

«Сладкий ноябрь»

Режиссер: Пэт О’Коннор

Актерский состав: Киану Ривз, Шарлиз Терон, Джейсон Айзекс

США, 2001

Длительность: 119 минут

Кинопоиск: 7.7, IMDB: 6.7

Нельсон – успешный бизнесмен, который жертвует своей личной жизнью ради карьеры. Но однажды он знакомится с женщиной по имени Сара, которая не похожа ни на одну из тех, с кем он раньше встречался. Их отношения продолжаются только по инициативе Сары, которая настаивает на следующих встречах. Сара меняет жизнь Нельсона своей беззаботностью и жизнерадостностью.

«500 дней лета»

Режиссер: Марк Уэбб

Актерский состав: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Дешанель

США, 2009

Длительность: 95 минут

Кинопоиск: 7.6 , IMDB: 7.7

Главный герой работает в агентстве, которое выпускает поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые многие люди по всему миру привыкли читать. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она – «та самая». 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, тернист и – очень забавен!

«Останься со мной»

Режиссер: Роб Райнер

Актерский состав: Уил Уитон Ривер Феникс Кори Фельдман Джерри О’Коннелл

США, 1986

Длительность: 89 минут

Кинопоиск: 7.9, IMDB: 8.1

Очередная экранизация романа Стивена Кинга «Тело». Действие происходит в конце пятидесятых годов двадцатого века в городке Касл-Рок. Наслаждаясь последними летними деньками, четверо друзей-подростков думают о предстоящей учебе. Но в один день город сотрясает страшная новость о пропавшем мальчике, который ушел в лес и не вернулся домой. Полиция считает его погибшем, однако его тело так и не нашли. Мальчики решают отправиться на поиски пропавшего и стать героями.

«Не отпускай меня»

Режиссер: Марк Романек

Актерский состав: Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд

Великобритания, 1980

Длительность: 103 минуты

Кинопоиск: 7, IMDB: 7.1

Троица главных героев выросла в интернате и была лишена любого контакта с окружающим миром. Но со временем друзья узнают, что они на самом деле – клоны, выращиваемые для донорства органов.

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