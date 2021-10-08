«Сейчас как раз тот момент, когда Кремль может изменить свое отношение к Лукашенко» 1 8.10.2021, 11:30

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Фото: ТАСС

Диктатора пора жестко ставить на место, как это делал Борис Ельцин.

За публикацию с позитивным отзывом о погибшем программисте Андрее Зельцере был задержан и находится на Окрестина журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко, сайт kp.by заблокировали, а белорусское представительство издания закрывается.

Главный редактор российского издания Republic.ru Дмитрий Колезев заявил по этому поводу на «Дожде»:

– Наверное, сейчас как раз тот момент, когда Кремль мог бы изменить свое отношение к Александру Лукашенко, используя эту возможность для того, чтобы перестроить отношения с белорусским народом. На мой взгляд, совершенно очевидно, что дальнейшая поддержка Лукашенко – это потеря отношений с белорусским народом, с белорусскими гражданами в будущем.

Потому что режим Лукашенко явно не вечен – как бы его ни поддерживал Путин, он безусловно закончится и падет. И вот тогда Россия будет нести ответственность перед народом Беларуси за то, что поддерживала своим ресурсом, своими силовиками, своими деньгами жестокого диктатора.

Когда журналиста любимой газеты Владимира Путина задержали и эта любимая газета вынуждена закрыть свое представительство в Беларуси – казалось бы, есть повод. Но, видимо, здесь и сейчас геополитика перевешивает эмоциональную составляющую.

Дмитрий Колезев напомнил события 1997-го когда Борис Ельцин запретил белорусскому правителю посещать российские регионы из-за задержания журналиста Павла Шеремета.

– Ельцин, которого сейчас называют «слабым президентом», «марионеткой Запада» и так далее, смог проявить самостоятельность, то, что, видимо, называется суверенитетом и сказать твердое «нет» диктатору, с которым не согласен. Что называется, были времена…

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