Забастовка — лучший способ мирного протеста, который поможет нам победить террористический режим 8.10.2021, 11:45

Вероника Мищенко

Для этого не так уж и много нужно.

Активистка «Народной Грамады» Вероника Мищенко поговорила с белорусам, которые вышли на акцию в поддержку общенациональной стачки:

«Забастовка – это один из немногих мирных способов изменить ситуацию, побороть наш режим. Стачка остается мирным способом, наиболее массовым, который наиболее быстро приведет нас к победе».

«Стачка – это один из методов, которые помогут осуществить наши надежды на победы».

«В прошлом году, когда вышли заводы, они подарили нам надежду. Эта надежда еще не умерла. Мы верим, что они смогут преодолеть все свои страхи и просто остаться дома».

«Единственный мирный способ все это остановить – уйти в многомиллионный отпуск. Сесть всем дома. Для этого не так уж и много нужно: мешок картошки, пару пачек макарон, немножко тушенки».

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