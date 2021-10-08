Литовские пограничники сообщили о стрельбе с белорусской стороны границы 2 8.10.2021, 11:53

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Фото: DELFI / Domantas Pipas

Что известно?

Государственная пограничная служба (ГПС) сообщает о стрельбе и залпах сигнальных ракет возле белорусско-литовской границы 8 октября.

Так, говорится о трех выстрелах на белорусской стороне границы в районе Швенченского района. Примерно через час в другом месте недалеко от границы снова был произведен один выстрел. Сразу после полуночи 9 октября недалеко от Друскининкая на белорусской стороне было выпущено 7 сигнальных ракет, передает DELFI.

Кроме того, сообщается, что только один нелегальный мигрант пытался 8 октября проникнуть в Литву из Беларуси в несанкционированном месте. С конца июня это наименьшее количество попыток нелегального перехода границы.

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