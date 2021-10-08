Литовские пограничники сообщили о стрельбе с белорусской стороны границы

Литовские пограничники сообщили о стрельбе с белорусской стороны границы2
- 8.10.2021, 11:53
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Что известно?
Государственная пограничная служба (ГПС) сообщает о стрельбе и залпах сигнальных ракет возле белорусско-литовской границы 8 октября.
Так, говорится о трех выстрелах на белорусской стороне границы в районе Швенченского района. Примерно через час в другом месте недалеко от границы снова был произведен один выстрел. Сразу после полуночи 9 октября недалеко от Друскининкая на белорусской стороне было выпущено 7 сигнальных ракет, передает DELFI.
Кроме того, сообщается, что только один нелегальный мигрант пытался 8 октября проникнуть в Литву из Беларуси в несанкционированном месте. С конца июня это наименьшее количество попыток нелегального перехода границы.