Новая прослушка переговоров в МВД: каждый второй милиционер готов «сливать» информацию 1 8.10.2021, 12:04

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Лукашисты боятся разоблачений.

Инициатива ByPol опубликовала материалы прослушивания разговора двух милиционеров, которые обсуждали начальника наркоконтроля полковника Александра С., сообщает «Радыё Свабода».

Как утверждает ByPol, на записи — разговор начальников минских городского и областного управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) — полковника Андрея С. и Владимира Е. первым делом в разговоре упоминают главу наркоконтроля Александра С. и его подчиненного, который уволился из милиции и присоединился к ByPol.

Затем руководитель Минского городского УБЭП Андрей С. имел разговор по телефону с руководителем Главного управления противодействия киберпреступности МВД полковником Андреем К. в беседе высказывается мнение, что сейчас чуть ли не «каждый второй» милиционер готов поставлять информацию ByPol.

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