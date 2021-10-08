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Новая прослушка переговоров в МВД: каждый второй милиционер готов «сливать» информацию

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  • 8.10.2021, 12:04
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Новая прослушка переговоров в МВД: каждый второй милиционер готов «сливать» информацию

Лукашисты боятся разоблачений.

Инициатива ByPol опубликовала материалы прослушивания разговора двух милиционеров, которые обсуждали начальника наркоконтроля полковника Александра С., сообщает «Радыё Свабода».

Как утверждает ByPol, на записи — разговор начальников минских городского и областного управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) — полковника Андрея С. и Владимира Е. первым делом в разговоре упоминают главу наркоконтроля Александра С. и его подчиненного, который уволился из милиции и присоединился к ByPol.

Затем руководитель Минского городского УБЭП Андрей С. имел разговор по телефону с руководителем Главного управления противодействия киберпреступности МВД полковником Андреем К. в беседе высказывается мнение, что сейчас чуть ли не «каждый второй» милиционер готов поставлять информацию ByPol.

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