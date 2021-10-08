Избран новый спикер Верховной Рады Украины 2 8.10.2021, 12:05

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На должность претендовали еще два народных депутата.

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 8 октября, назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность вице-спикера, сообщает korrespondent.net.

Также на должность претендовали нардепы от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

В ходе рейтингового голосования за Гончаренко проголосовали 44 нардепа, а за Зинкевич 146, Стефанчук получил 257 голосов.

Напомним, накануне Рада 284 голосами отправила в отставку с должности спикера Дмитрия Разумкова.

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