«В самолете «Белавиа» из Египта пассажиру стало плохо, а нам сказали не сразу» 8.10.2021, 12:10

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иллюстрационное фото charter97.org

Белоруска рассказала о странном инциденте на рейсе из Хургады в Минск.

Минчанка Алина на прошлой неделе летела из Египта в Минск вместе с «Белавиа». Одному из пассажиров было плохо, другие заволновались на фоне новостей о коронавирусе. Девушка задается вопросом, что должна была сделать в этом случае авиакомпания, пишет onliner.by.

Все случилось 2 октября на рейсе из Хургады в Минск.

— Когда самолет набрал высоту и можно было ходить по салону, я так поняла, к стюардессе обратились люди, которые летели с парнем, и сказали, что ему плохо. Наши места были недалеко от туалета в конце самолета. Этот парень некоторое время сидел за туалетом, где есть места стюардесс.

В середине полета Алина обратила внимание, что парень лежит на трех местах, и подумала, что возле него оказалось два свободных кресла, поэтому он может поспать. Потом оказалось, что это парень, которому было плохо.

— В конце нашего перелета, когда самолет начал снижаться, стюардесса объявила, что с нами в самолете находится человек с симптомами ковида и по прилете его ждет скорая. Мы заполняли анкету, где кто сидел, все свои данные. Вот тут появилась у меня паника — как так, вы вначале не могли это сказать, чтобы маски даже не снимали? Зачем нас кормили? Ведь мы снимаем маску, зная о такой ситуации, я бы не стала есть.

Вопросов возникает много. Видела, что стюард доставал баллон с кислородом, не знаю, пригодился он или нет, но, значит, реально было плохо человеку. Так вот вопрос к «Белавиа»: почему они сразу вначале не сообщили пассажирам, зачем нас кормили в такой ситуации, подвергая еще большему риску?

Со слов Алины, муж сдал тест на коронавирус, поскольку появились симптомы, к счастью, он оказался отрицательным.

Вот как прокомментировали ситуацию в авиакомпании:

— На рейсе Хургада — Минск 2 октября один из пассажиров после набора высоты пожаловался на плохое самочувствие — состояние, близкое к потере сознания. После опроса пассажира и измерения давления бортпроводниками принято решение изолировать пассажира — пассажиру был предоставлен отдельный ряд в хвостовой части самолета, а также отдельная туалетная комната. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, а также разнообразие симптомов COVID-19, пассажиры были проинформированы о наличии на борту пассажира с признаками инфекционного заболевания, а также о необходимости заполнить анкеты для последующего предоставления медицинской службе.

При посадке на борт пассажир жалоб не высказывал, внешний вид и поведение пассажира не давали повода подозревать наличие заболевания.

В «Белавиа» объяснили, что бортпроводники действовали по инструкции на случай симптомов инфекционного заболевания у пассажира на борту.

— Авиакомпания не располагает информацией о наличии или отсутствии у пассажира COVID-19, основной жалобой пассажира было предобморочное состояние и боли в области сердца (пассажир имеет порок сердца), в связи с чем пассажиру был предоставлен кислородный баллон.

Информация о ситуации на борту, как и сам пассажир, были переданы медикам по прибытии в аэропорт Минска.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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