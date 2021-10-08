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Сколько белорусы могут заработать на опятах и боровиках?

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  • 8.10.2021, 12:13
Сколько белорусы могут заработать на опятах и боровиках?

Дары природы можно сдать в заготовительных пунктах.

Intex-press узнала, почем на этой неделе жители Барановичей могут сдать в заготовительных пунктах дары природы.

Цена за килограмм боровиков установилась на уровне 10 рублей за первый сорт, и 5 – за второй. Опята принимают по 1,5 рубля, маслята – по 1,6 рубля.

– Сейчас ночью бывают заморозки, но грибы по-прежнему несут. Например, мы заготовили уже больше 4 тонн опят, – рассказали Intex-press в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское РАЙПО.

Из ягод все еще можно сдать бруснику и клюкву: по 4 и 5,5 рубля соответственно.

Из овощных культур по-прежнему принимают картофель (55 копеек за кило), морковь (60 копеек), свеклу (50 копеек) и лук (60 копеек).

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