Стачка машинистов в Испании завершается полным успехом 8.10.2021, 12:41

Все требования бастующих одобрены.

Железнодорожная компания Renfe одобрила все требования бастующих: вернет старое расписание, наймет необходимое количество работников и вернет уровень обслуживания на допандемический уровень, пишет телеграм-канал «БОР».

Что удивительно, машинисты не требовали повышения зарплат. Все их требования сводились к тому, чтобы компания не сокращала количество и объем обслуживания под предлогом пандемии.

По данным стачечного комитета, Renfe сокращала маршруты чтобы не возвращать отправленный на пособие персонал и не восстанавливала сотрудников чтобы оправдать сокращение обслуживания. Со слов бастующих, в результате подобных решений руководства, некоторые населенные пункты остались вовсе без транспортного сообщения.

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