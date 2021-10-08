В центре Минска продают огромный завод 6 8.10.2021, 12:48

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Уникальный лот появился на столичном аукционе.

На аукционной площадке «Белреализации» появился редкий лот — участок земли в 16 гектаров фактически в центре Минска.

Речь идет о части территории и недвижимого имущества «Минского завода отопительного оборудования» по улице Тимирязева — это то самый радиаторный завод, который ранее источал неприятные запахи, пишет Realt.by.

В состав лота, выставленного на торги, вошла большая часть завода, а именно − несколько корпусов, склады, бытовые помещения, узел связи, здравпункт, гаражи, центральная проходная и столовая на 300 мест. В придачу к объектам идет немаленький земельный участок, площадь которого превышает 16,6 га. Целевое назначение земли − для обслуживания зданий и сооружений завода. Но, учитывая опыт строительства других соседних жилых комплексов, в том числе и на месте тюрьмы, вероятнее всего, в установленном порядке назначение земли можно будет изменить.

− В целом, сами производственные постройки большой ценности не представляют. Скорее всего, интерес потенциальных инвесторов может вызвать само место расположения завода — рядом метро «Молодежная», «ТЦ «Корона», ЖК «Каскад» и ЖК «Комфорт Парк». Отмечу, что аналогичных предложений по площади и по месту в Минске сейчас нет, − говорит директор ЗАО «Белреализация» Михаил Андреев.

В данный момент «Минский завод отопительного оборудования» проходит процедуру банкротства. В связи с этим новый собственник будет обязан заключить с должником договор на пользование оставшейся частью недвижимого имущества (не включенного в состав данного лота, но числящегося на балансе должника) на срок до окончания конкурсного производства. В последующем покупатель обязан принять участие в торгах по продаже оставшейся части недвижимого имущества должника.

Кроме того, так как за время эксплуатации многие здания завода были перестроены, по условиям аукциона покупатель должен за свой счет и своими силами привести объект в соответствие с техническим паспортом.

Начальная стоимость части «Минского завода отопительного оборудования» − 67 миллионов рублей. Согласно правилам аукциона, в ходе электронных торгов при отсутствии ставок на повышение цена может быть снижена до минимальной стоимости лота (60 миллионов рублей).

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