Стало известно, где пройдет «Евровидение — 2022»1
- 8.10.2021, 12:50
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Будет ли принимать участие Беларусь — пока под вопросом.
Международный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.
Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором представлены музыканты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.
Напомним, Италия получила право принимать «Евровидение» после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме в 2021 году.
Будет ли принимать Беларусь участие в конкурсе — пока неизвестно. В 2021 году организаторы мероприятия отстранили представителя Беларуси группу «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя» за излишнюю политизированность. Группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения». Однако позднее организаторы конкурса заявили, что, тщательно изучив новый материал, пришли к выводу, что он также нарушает правила.
В ответ на это Белтелерадиокомпания отказалась транслировать конкурс. Они аргументировали это решение тем, что представителя Беларуси — группу «Галасы ЗМеста» — не допустили на конкурс.
Также Белтелерадиокомпания заявила, что примет решение об участии в «Евровидении-2022», когда придет время.