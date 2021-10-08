Стало известно, где пройдет «Евровидение — 2022» 1 8.10.2021, 12:50

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Будет ли принимать участие Беларусь — пока под вопросом.

Международный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором представлены музыканты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Напомним, Италия получила право принимать «Евровидение» после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме в 2021 году.

Будет ли принимать Беларусь участие в конкурсе — пока неизвестно. В 2021 году организаторы мероприятия отстранили представителя Беларуси группу «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя» за излишнюю политизированность. Группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения». Однако позднее организаторы конкурса заявили, что, тщательно изучив новый материал, пришли к выводу, что он также нарушает правила.

В ответ на это Белтелерадиокомпания отказалась транслировать конкурс. Они аргументировали это решение тем, что представителя Беларуси — группу «Галасы ЗМеста» — не допустили на конкурс.

Также Белтелерадиокомпания заявила, что примет решение об участии в «Евровидении-2022», когда придет время.

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