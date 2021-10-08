Трамп впервые за 25 лет не попал в список самых богатых американце 4 8.10.2021, 12:57

ДОНАЛЬД ТРАМП

фото: EPA

С начала пандемии состояние экс-президента США уменьшилось на $600 миллионов.

Бывший президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет не попал в ежегодный рейтинг 400 самых богатых американцев по версии журнала Forbes, передает «Голос Америки».

По данным Forbes, состояние экс-президента оценивается в 2,5 миллиарда долларов, что на 400 миллионов долларов меньше суммы, необходимой для включения в список этого года.

Согласно публикации, с начала пандемии состояние Трампа уменьшилось на 600 миллионов долларов.

Это в значительной степени связано с влиянием пандемии на недвижимость в крупных городах, которая составляет большую часть состояния Трампа.

В 2020 году Трамп занял 339-е место, а в 2019 году – 275-е.

Трампа включали в список каждый год с 1996 по 2020 год, а также каждый год с 1982 по 1989 год.

В рейтинге 2021 года лидируют главы технологических компаний.

Первое место занял основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 201 миллиард долларов.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск занял второе место с состоянием в 190,5 миллиарда долларов.

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