Руководить белорусским хоккеем поставили… гребца на каноэ 11 8.10.2021, 13:09

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Об этом стало известно на сегодняшней конференции ФХБ.

Олимпийский чемпион в гребле на каноэ 2008 года Александр Богданович стал новым руководителем белорусского хоккея. Это стало известно после решения внеочередной отчетно-выборной конференции ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», сообщает naviny.online.

Кандидатура Богдановича называлась как в «кулуарах» хоккейного сообщества, так и в среде болельщиков. Поэтому сегодняшнее его избрание, по большому счету, не стало неожиданностью.

Предыдущий глава ФХРБ Дмитрий Басков 10 сентября написал заявление об уходе со своего поста. На этот шаг он пошел спустя несколько дней после решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) о его отстранении на пять лет от всей деятельности, связанной с хоккеем с шайбой. Лукашенко назначил его членом «совета республики».

Кроме Баскова ранее федерацию: Евгений Анкуда, Лев Контарович, Юрий Бородич, Владимир Наумов, Владимир Швабовский, Евгений Ворсин, Игорь Рачковский, Семен Шапиро, Евгений Савилов.

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