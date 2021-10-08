У посольства Беларуси в Тель-Авиве прошла акция памяти Андрея Зельцера 2 8.10.2021, 13:16

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К митингующим подходили прохожие и на разных языках выражали свою поддержку.

7 октября у посольства Беларуси в Тель-Авиве состоялась акция памяти героя Беларуси Андрея Зельцера, организованная движением «Израиль и Беларусь. RAZAM».

Участники акции своими речами вызвали переполох у посольских работников, заметный с улицы (кто-то закрывал окна, двери, был заметно активное движение за окнами посольства). При этом присутствовавшая на митинге по долгу службы полицейская не смогла сдержать слез, поделившись с одной из митингующих, что она родом из России и очень сочувствует белорусам.

К митингующим подходили прохожие и на разных языках выражали свою поддержку, сигналили проезжающие машины.

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