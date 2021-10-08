Пощечина Путину норвежской селедкой 1 Телеграм-канал «Серпом По»

8.10.2021, 13:24

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иллюстрационное фото

Это уже не «удар в спину» — а смачно, с разворотом, широко зачерпнув воздух.

Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессе «за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России». Привет вам из Осло, душители свободы слова.

Это уже не «удар в спину». А смачно, с разворотом, широко зачерпнув воздух, по кремлевским щекам – слева, справа, слева справа. Оставляя на покрасневшей поверхности под выпученными от удивления глазами жирный след норвежской селедки.

И ведь такая подлость – обделили премией тех, кто ежедневно унавоживает пресс-ниву в России, производя массу ценного контента – Громов и Песков, Симоньян и Захарова, Шейнин, Скабеева, Брилев, Киселев с Соловьевым. И миротворцу Путину ничего не дали ...

Премия Дмитрию Муратову – это знак поддержки свободной журналистики в России и цветы к памятнику тем, кто был убит в России за правду – Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Наталья Эстемирова…

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