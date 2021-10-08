«Раньше были волны, сегодня — цунами»: коронавирус бушует в оккупированном Донецке 2 8.10.2021, 13:26

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Шокирующие рассказы врача из ОРДЛО.

Во временно оккупированном Российской Федерацией украинском городе Донецк ситуация с заболеваемостью COVID-19 стремительно ухудшается.

Это признают уже даже сепаратистские Telegram-каналы, которые приводят слова врача ковидного отделения донецкой больницы Светланы, пишет sprotyv.info.

Она утверждает, что в сентябре пандемия в ОРДО стремительно рванула вверх. Отсюда огромные очереди к терапевтам, многочасовые ожидания «скорой помощи» и отсутствие в больницах свободных коек, обеспеченных кислородом.

«Без преувеличения, то, что происходит сейчас, не похоже на все предыдущие, так называемые, волны. Если то были волны, то сейчас цунами», — сетует она.

Кроме того, очень трудно, по ее словам, определить, какая именно разновидность COVID-19 пришла в регион – «дельта» или нет.

«У нас нет таких тест-систем в ДНР», — рассказала врач.

В то же время, в ОРДЛО продолжают проводить концерты. Например, 14 ноября в Центре славянской культуры в рамках юбилейного тура «7:0 в мою пользу» состоится выступление российского артиста Олега Газманова, сообщает автор Telegram-канала «Донецкий Телеграм».

«При этом, многие жители республики сейчас негативно относятся к подобным массовым мероприятиям, ведь в ДНР сейчас серьезные проблемы с лечением COVID-19 и пневмоний. Ежедневно фиксируют сотни случаев заболеваний и десятки смертей, а Минздрав продолжает настаивать на временном ограничении проведения таких мероприятий», — говорится в сообщении.

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