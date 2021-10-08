Новый рекорд: выезда из Беларуси ждет более 2,5 тысяч фур 1 8.10.2021, 13:26

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иллюстрационное фото

Названа причина транспортного коллапса на границе.

Более 2,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси. Скопление грузового транспорта перед пунктами пропуска произошло из-за проводимого накануне обновления таможенной системы. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

По состоянию на 10.00 8 октября выезда из Беларуси ожидает 2570 фур. На данный момент оформление транспортных средств полностью возобновлено и осуществляется в штатном режиме.

В пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят 350 грузовиков, «Привалка» — 250, «Котловка» — 300, «Бенякони» — 250, «Видзы» — 90.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут 150 грузовиков, «Урбаны» — 170 фур.

На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят 150 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 80, «Козловичах» — 500.

На границе с Украиной выезда из страны ожидают 280 большегрузов.

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