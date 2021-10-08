Членство Украины в ЕС: Рада обратилась к Европарламенту

Членство Украины в ЕС: Рада обратилась к Европарламенту3
- 8.10.2021, 13:28
Постановление «О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС» поддержали 304 нардепа Украины.
Верховная Рада призвала Европарламент и парламенты государств-членов Евросоюза признать перспективу членства Украины в ЕС.
Соответствующее постановление «О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС» поддержали 304 нардепа на заседании, пишет nv.au.
В заявлении парламент подтвердил стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, закрепленный в Конституции Украины.
В июле 2021 года президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали декларацию Батумского саммита о евроинтеграции — совместное заявление о стремлении стать членами ЕС.
Цель декларации — укрепить сотрудничество Украины, Грузии и Молдовы относительно евроинтеграции. В документе сказано, что ни одна третья сторона не может повлиять на суверенный и безальтернативный выбор трех стран, которые объединяет одна цель — вступить в ЕС.