Сергей Дылевский: Сегодня каждый гражданин Беларуси ненавидит людей в погонах 3 8.10.2021, 13:35

2,348

фото: BELSAT

Лидер БОР — о настроениях белорусов.

В программе Studio X97 лидер «Белорусского объединения рабочих» (БОР) Сергей Дылевский ответил на вопрос ведущего Евгения Климакина о сегодняшних настроениях белорусов:

— По моим ощущениям, в прошлом году, августе-сентябре, это была именно злость, что нас обманули, людей избили. За год эта злость переросла в ненависть. Каждый гражданин Республики Беларусь ненавидит и действия власти, и сами власти, которые сейчас творят полный беспредел. Каждый гражданин Республики Беларусь ненавидит то, что показывают по телевизору, ненавидит каждого представителя так называемых СМИ. Каждый гражданин Беларуси ненавидит человека, который носит погоны. То есть, вкупе это просто ненависть к тому, что творили эти ублюдки, не побоюсь этого слова, в течение прошлого года

— Сергей, не так давно объявил акцию «Стачке быть!» Какие реакции, какие настроения вообще среди работяг? Люди как отзываются?

— Непосредственно по акции «Стачке быть!», которую мы объявили, реакция на самом деле очень положительная. Очень многие люди откликнулись. Мы видим по тем же социальным сетям и новостным порталам, что очень много людей присылают фотографии, откликаются на эту акцию, принимают активное участие. И наша цель непосредственно и была: показать белорусам солидарность с нами, как нас много и что мы действительно готовы действовать, хотя бы маленькими, простыми, понятными и безопасными действиями. Мы в очередной раз показали всей стране, что мы действительно сильные, мы действительно независимые, мы действительно можем показывать свой характер, мы можем изменить нашу страну к лучшему.

— Ты как-то сказал фразу, что забастовку нужно начинать тогда, когда работяги будут готовы к этому, а не тогда, когда там кто-то придумает и решит себе, когда какие-то штабы, партии и прочие будут готовы. На сегодняшний день как ты оцениваешь готовность именно работяг, как ты тогда сказал?

— Мы, в принципе, объявили о начале предзабастовочного состояния в стране, в первую очередь, чтобы помочь рабочим, которые еще не готовы, подготовиться к стачке. И я оцениваю наши шансы на успех этой забастовки крайне-крайне большие.

Когда на МТЗ остановятся станки, когда из рудников «Беларуськалия» выйдут шахтеры, когда транспортники не выйдут из автопарка — всему наступит логический конец.

Люди, в первую очередь, морально уже готовы к тому, что нужно бастовать, нужно что-то менять в нашей стране. Люди начали готовиться финансово, мы видим какой огромный отток средств идет из белорусских госбанков, люди начали запасаться продуктами, в том числе, мы видим это по результатам нашей акции «Стачке быть!». Люди присылают нам фотографии своих запасов, что готовы уже хоть с сегодняшнего дня начинать. Так что, я считаю, что мы со своей задачей справляемся, мы движемся в верном направлении, мы идем в хорошем темпе и готовим рабочих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».