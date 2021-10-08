В Европе закрывается крупнейший «налоговый рай» 8.10.2021, 13:43

1,522

Ирландия присоединилась к глобальному корпоративному налогу.

Ирландия, главный «налоговый рай» Европы для крупных транснациональных компаний, решила присоединиться к сделке по введению минимальной ставки глобального корпоративного налога, сообщает Bloomberg (перевод — finanz.ru).

Соглашение, к которому уже присоединились 130 стран мира, обеспечивающие 90% мирового ВВП, требует установить налог на прибыль корпораций на уровне не ниже 15%.

Лоббируемая США сделка была одобрена странами ОЭСР в июле, и по оценкам участников позволит привлечь в бюджеты не менее 250 млрд долларов дополнительных сборов ежегодно.

Ирландия, взимающая налог на прибыль по ставке 12,5%, стала резиденцией для европейских штаб-квартир некоторых крупнейших технологических компаний США и рискует потерять до 2 млрд евро ежегодно. Но теперь есть «достаточно уверенности в том, что это (переход на 15-процентную ставку) произойдет во всем мире, и Ирландия должна пойти на этой сейчас», - заявил Financial Timesминистр финансов страны Паскаль Донохью.

Технические переговоры по уточнению деталей плана введения цифрового налога должны завершиться в Париже поздно вечером в пятницу. Единственной страной ЕС, выступающей против соглашения, которое министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал крупнейшей налоговой сделкой за 100 лет, остается Венгрия.

Министры финансов стран Группы семи (G7) достигли соглашения о минимальной планке налога на прибыль крупных корпораций на встрече 5 июня в Великобритании.

Помимо 15-процентной ставки сделка включает изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас.

В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции со льготным налогообложением.

В июле корпоративный налог был одобрен на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Пакет, ставший «результатом переговоров, проводившихся под эгидой ОЭСР на протяжении большей части последнего десятилетия, направлен на обеспечение того, чтобы

транснациональные корпорации платили налоги там, где они действуют и получают прибыль», заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Это будет «содействовать усилению юридической стабильности и стабильности международной налоговой системы», добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».