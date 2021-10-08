10 продуктов осеннего сезона, которые богаты витаминами 8.10.2021, 13:53

Один из таких продуктов — морковь.

ТОП-10 витаминных бомб, которые помогут пережить осеннюю депрессию и вернуть жизненную энергию опубликовал сайт medicina.ua.

Морковь – каротиновое сокровище, которое активно трудится над очищением крови, избавляет организм от токсинов и прочих вредных веществ, нормализирует объем веществ, и повышает активность всех внутренних органов.

Брокколи, в свою очередь, является источником железа, калия, кальция, фосфора и натрия, и что самое главное - сокровищница аскорбиновой кислоты. Содержание витамина C в этом овоще выше в 2,5 раза, чем в цитрусовых.

Сельдерей – каротиновый брат моркови, богат витаминами А, Е, К и РР. Укрощает и уравновешивает нервную систему, оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Тыква – витаминная бомба осеннего сезона, содержит: витамины С, В1, В2, РР, D, Е, калий, магний, железо и фтор, насыщена клетчаткой и пектином. Этот продукт снижает уровень холестерина, полезен при нарушениях обмена веществ, почечных заболеваниях и гипертонии.

Грибы – белковый дар осени, активно расщепляющий жиры, препятствующий отложению холестерина, а так же предотвращает атеросклероз.

Орехи – еще один источник белка, так же содержащий йод, витамины группы B и E. Полезен для улучшения мозговой активности, бесперебойного функционирования щитовидной железы, поддержания тонуса и эластичности кожи.

Яблоки - самый активный борец с осенними приступами меланхолии. Регулярно съедая всего одно яблоко в день, Вы значительно снизите уровень холестерина, очистите свою пищеварительную систему, выведите токсины из организма, оздоровите кожу и поможете зрению.

Малина – ягода, которая всегда на страже здоровья. Этот защитник от любых простуд, содержит большое количество органических кислот, эфирных масел и витаминов.

Виноград – содержит антиоксиданты флавоноиды, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, а употребление темного винограда позволяет предотвращать появление злокачественных опухолей.

Апельсины - фрукты создающие хорошее настроение, именно потому они являются неотъемлемым атрибутом новогодних праздников и существенно укрепляющие иммунитет взрывом витамина С!

Наполнив свой рацион всеми вышеперечисленными продуктами в осенний период, вы сможете стойко пережить нападение уныния и депрессии, сохранить хорошее настроение и остаться энергичными и продуктивными на протяжении всего года.

Врачи утверждают, что цинк есть почти во всех клетках организма и участвует в формировании нервной, репродуктивной и иммунной систем человека. Поэтому они рекомендуют особенно внимательно отслеживать наличие данного элемента в рационе подростков, чтобы они корректно росли и развивались.

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