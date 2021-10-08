Британские медики обновили список симптомов заражения COVID-19
- 8.10.2021, 14:03
Симптомы коронавирусной инфекции изменились, уверены врачи.
В Великобритании медики предлагают ориентироваться на новые симптомы, которые они считают ключевыми при заражении коронавирусом.
"Симптомы коронавирусной инфекции изменились", - цитирует врачей из Великобритании издание Express, пишет unian.net.
Медики отмечают, что симптомы, возникающие при заражении коронавирусом, сегодня часто напоминают клинику, характерную для гриппа и простуды. Кроме того, одним из проявлений ковид-инфекции теперь также часто становятся симптомы, характерные для расстройств пищеварительной системы и желудочных инфекций.
Врачами был определен обновленный список симптомов заражения коронавирусом:
- Повышение температуры.
- Озноб.
- Общая слабость.
- Сухой кашель.
- Першение в горле.
- Чихание.
- Насморк.
- Мышечная боль.
- Боль в грудине.
- Исчезновение чувств обоняния и вкуса.
- Отсутствие аппетита.
- Нарушения работы ЖКТ.
"Чаще других встречается исчезновение аппетита, насморк, кашель, миалгия, повышенная температура, изменение вкусовых рецепторов, озноб", - утверждают британцы.
Специалисты призывают проявлять бдительность и при первых признаках недомогания изолироваться, а также пройти тест.