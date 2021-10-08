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Британские медики обновили список симптомов заражения COVID-19

  • 8.10.2021, 14:03
Британские медики обновили список симптомов заражения COVID-19

Симптомы коронавирусной инфекции изменились, уверены врачи.

В Великобритании медики предлагают ориентироваться на новые симптомы, которые они считают ключевыми при заражении коронавирусом.

"Симптомы коронавирусной инфекции изменились", - цитирует врачей из Великобритании издание Express, пишет unian.net.

Медики отмечают, что симптомы, возникающие при заражении коронавирусом, сегодня часто напоминают клинику, характерную для гриппа и простуды. Кроме того, одним из проявлений ковид-инфекции теперь также часто становятся симптомы, характерные для расстройств пищеварительной системы и желудочных инфекций.

Врачами был определен обновленный список симптомов заражения коронавирусом:

- Повышение температуры.

- Озноб.

- Общая слабость.

- Сухой кашель.

- Першение в горле.

- Чихание.

- Насморк.

- Мышечная боль.

- Боль в грудине.

- Исчезновение чувств обоняния и вкуса.

- Отсутствие аппетита.

- Нарушения работы ЖКТ.

"Чаще других встречается исчезновение аппетита, насморк, кашель, миалгия, повышенная температура, изменение вкусовых рецепторов, озноб", - утверждают британцы.

Специалисты призывают проявлять бдительность и при первых признаках недомогания изолироваться, а также пройти тест.

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