Бизнес друзей Лукашенко в Беларуси закончился? 13 8.10.2021, 14:09

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Бегство братьев Каричей может вызвать коллапс всего строительного рынка.

Судя по поступающей к нам информации, строительный рынок ждет серьезная турбулентность, связанная с возможным банкротством крупнейшего белорусского застройщика Dana Holdings, (они же Dana Astra, они же Белинте-Роба, они же Зомекс Инвестмент и другие), пишет телеграм-канал «Страна для жизни».

Новости, активно циркулирующие в сербских СМИ о том, что хозяева Даны – семья Каричей - вынуждена в срочном порядке эмигрировать, заденет рикошетом, как многие беларусские компании, так и простых белорусов, ввязавшихся в долевое строительство с этой компанией.

Все случившееся можно считать результатом введенных против Даны санкций. Но, похоже, сама схема ведения бизнеса предприятия строилась на обмане белорусов, что закономерно привело компанию к кризису.

Журналисты поговорили с работником одной из подрядных организаций Даны (по понятным причинам решившим сохранить инкогнито):

«С самого начала работы с Даной, еще в 2011 году, мне эта структура казалась огромной строительной пирамидой, и даже была уверенность, что ей не пережить кризисный 2014 год, но, как видим, справились. На самом деле этот строительный холдинг сам никогда и ничего не строил: фактически он получал от государства отличные участки земли, получал за счет города инфраструктуру, а дальше включались многочисленные подрядные организации. Благодаря масштабу своей деятельности, Дана могла выдавливать из поставщиков стройматериалов и подрядных работ просто невероятные скидки и отсрочку. Многие по полгода работали на объектах без оплаты и не могли выбить свои деньги даже через суд. Кто поумнее приходил на поклон к Богдану (Боголюбу) Каричу, который мог выделить для расчётов с поставщиками квартиры из уже построенных домов, при этом сам решал по каким ценам и на каких условиях. В итоге те компании, которые получали квартиры, вынуждены были продавать их со значительным дисконтом и радовались, что хоть что-то получили. Благодаря большому количеству юрлиц, Дана могла держать все контракты по поставкам на одной компании, а продажи вести от другой, что позволяло создавать одного универсального должника, постоянно на картотеке, и свободно распоряжаться деньгами от продажи квартир.

Получается, что холдинг грабил белорусов в несколько этапов: первый - когда получал бесплатно всю инфраструктуру (за наш с вами счет), второй – когда выжимал невероятные скидки на работы – буквально на уровне нулевой рентабельности, и третий - когда рассчитывался квартирами по завышенным ценам. А можно было и вообще не рассчитываться и довести подрядчика до банкротства.»

Что касается качества жилья, то тут ни для кого не секрет, что результат оказывался очень далек от красивых рендеров.

Если информация о бегстве Каричей подтвердится, и Богдан, старый друг Лукашенко, не сможет договориться о поддержке, это будет означать, что многие текущие кредиторы могут никогда не получить свои деньги, а ввязавшиеся в долевое строительство могут не дождаться своих квартир. Учитывая гигантский размер развернутого строительства, падение холдинга может вызвать волну неплатежей, которая накроет весь белорусский строительный рынок.

Вы скажите: «Еще одна «победа» крепких хозяйственников»? «Еще один гвоздь в крышку гроба оккупационного режима» - ответим мы!

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