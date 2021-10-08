«Видел звонок из Норвегии, но посчитал его нежелательным» 1 8.10.2021, 14:14

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Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов рассказал, как распорядится полученной Нобелевской премией.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов переведет часть Нобелевской премии (около $1,14 млн) в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом сообщает «Новая газета».

Ранее 8 октября стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

Муратов рассказал изданию «Подъем», что не взял трубку, когда ему позвонили из Нобелевского комитета, потому что решил, что это спам. «Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком», — заявил главред «Новой».

Он пообещал «отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать» и помогать людям, признанным иноагентами.

В прошлом году лауреатом премии мира стала Всемирная продовольственная программа, гуманитарная организация, борющаяся с голодом.

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