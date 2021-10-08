В Беларуси на этой неделе запретили раскраски, джем и сушеную рыбу 8.10.2021, 14:22

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Рыба оказалась с «передозировкой» консервантов.

В начале месяца Госстандарт запретил продавать в Беларуси несколько детских раскрасок, много сушеной рыбы а-ля закуска к пиву, пару видов джема популярной и недорогой марки, а также жевательный мармелад, который также многие знают. В списке опасной продукции появились и другие товары: детские игрушки, сладкие крендельки и другое, пишет «Онлайнер».

Рыба с «передозировкой» консервантов и без даты изготовления

Одним из нарушителей стала нарезка «Минтай», которая на самом деле сушено-вяленая путассу.

«...При производстве данной продукции применялись заявленные изготовителем в маркировке пищевые добавки консервант сорбат калия (Е202), влагоудерживающий агент (подсластитель) сорбит (Е420), недопустимые для использования при производстве сушено-вяленой пищевой рыбной продукции», — говорится в сообщении Госстандарта.

Также в маркировке продукции после слов «дата изготовления» нет сведений о дате изготовления или месте ее нанесения.

Кроме того, в список опасной продукции попали российские и вьетнамские нарезки полосатика и путассу с сорбатом калия и бензоатом натрия. «Засветилась» и копченая скумбрия с лишним антиокислителем.

Все эти продукты запрещаются с 9 октября.

Джем и повидло с консервантами и красителями

В списке появились и немалоизвестные джемы российской марки «Махеевъ» — апельсиновый и лимонный. В обоих нашли слишком много сорбиновой кислоты. Речь идет о джемах в стекле.

«В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена пищевая добавка — консервант сорбиновая кислота в количестве 0,23 г/кг, недопустимая для джема с содержанием сахара более 5 г на 100 г (фактическое содержание массовой доли сахарозы по результатам испытаний составило 14,1%)», — пишет Госстандарт. Запрет на эти джемы также вступает в силу с 9 октября.

Кроме джема, опасным стало и повидло российского производства. Малиновое и со вкусом абрикоса с маркировкой «Заветный погребок». Дело в том, что производитель добавил в продукты краситель Е122, которого вообще там быть не должно. Эти виды повидла нужно было убрать с полок наших магазинов уже 5 октября.

Детские раскраски со слишком легкой бумагой и игрушка, которая может привести к удушению ребенка

Удивило попадание в список раскрасок для младших школьников марки Prof Press серии «Удивительные раскраски». После проверки выявилось, что печатная продукция имеет слишком маленькую массу листа, из которого изготавливались раскраски. Приводим цитату Госстандарта.

«Для изготовления раскрасок должна использоваться бумага рисовальная офсетная писчая и другие виды бумаги с массой площади 1 кв. м от (100 ± 5) г до (160 ± 7) г, фактически среднеарифметическое значение массы площади 1 кв. м составило 71,550 г», — говорится в сообщении.

Таким образом, с 12 октября белорусские дети останутся без «Очаровательной принцессы» и «Внедорожника в пустыне». До устранения нарушений.

Опасной оказалась и китайская пластмассовая погремушка. Во-первых, игрушка и ее составные части должны выдерживать механические нагрузки при игре, при этом она не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские свойства.

«Игрушка и ее составные части должны исключать риск, связанный с удушьем ребенка (фактически игрушка и ее составные части не выдерживают механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки по назначению, при этом она разрушается и не сохраняет свои потребительские свойства: при испытании ударом игрушки обнаружены части, которые независимо от их расположения полностью помещаются в цилиндр для мелких деталей, а также обнаружены части с острыми кромками и доступными острыми концами)», — это во-вторых.

С 9 октября вступает в силу запрет ввоза, обращения и реализации такой погремушки.

Жевательный мармелад и крендельки

Два вида сладостей также попали в список опасной продукции. Это российский жевательный мармелад HIPPO BONDI & FRIENDS с витаминами ассорти вкусов и сладкие крендельки из той же страны.

При создании первого использовался концентрированный сок черной моркови — такой овощ недопустим для использования при производстве сока.

Крендельки содержат недопустимые пищевые добавки — подсластители Е952, Е954.

Мармелад запрещен в Беларуси с 9 октября, крендельки — с 8-го.

Госстандарт периодически берет на пробы обычные товары из магазинов, чтобы проверить, не «забыл» ли производитель указать весь состав и что вообще за продукт находится в упаковке. Иногда в безобидных продуктах обнаруживаются лошадиные дозы консерванта или опасные красители, а иногда молоком называется совсем не молоко. Бывают и чисто технические нарушения — например, производитель не указал детский возраст, начиная с которого ребенок может пользоваться игрушкой. Нарушителям специалисты Госстандарта дают предписания: устранить недостатки (если это возможно) или уничтожить продукт. А для потребителей и поставщиков создают список товаров, которые с даты предписания продавать нельзя.

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