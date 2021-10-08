Солдат Войска Польского обстреляли у белорусской границы 26 8.10.2021, 14:22

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Фото: Getty Images

Стрельба велась, предположительно, холостыми патронами.

Патруль солдат Войска Польского обстреляли со стороны Беларуси, предположительно, холостыми патронами, сообщила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская, передает радио RMF24.

В результате инцидента никто не пострадал.

— Таких провокаций становится все больше и больше, — цитирует Анну Михальскую RMF24.

О стрельбе в районе границы с белорусской стороны сообщили и литовские пограничники. Около полуночи на территории Беларуси, у Швенченского района, были слышны три выстрела. Через час на этой же территории прогремел еще один выстрел. Сразу после полуночи, в ночь на пятницу, на территории Беларуси у Друскининского самоуправления Литвы были выпущены 7 сигнальных ракет, пишет Delfi со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.

Напомним, раннее Министр национальной обороны Польши Мариуш Каминский говорил, что польских военных пытаются провоцировать.

— Если белорусский солдат целится в нашего солдата из автомата, перезаряжая его, наш может подумать, что сейчас раздастся выстрел. Пока этого не случилось. […] В солдат, которые устанавливают заграждения на границе, бросают петарды, оставляют подозрительные пакеты. Когда сделавший это белорусский солдат быстро убегает, то можно предположить, что произойдет взрыв. С такими ситуациями мы сталкиваемся каждый день.

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