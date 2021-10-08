Турция хочет купить у США 40 истребителей F-16

Турция хочет купить у США 40 истребителей F-161
- 8.10.2021, 14:25
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Ранее против Анкары были введены санкции из-за покупки российских С-400.
Турция попросила США продать 40 истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin, а также почти 80 комплектов модернизации для существующих военных самолетов.
Об этом сообщает Reuters в пятницу, 8 октября.
При этом сделка на миллиарды долларов все еще должна пройти через процесс иностранных военных продаж, подлежащий утверждению Госдепом США, а также Конгрессом США, который может блокировать сделки.
"С точки зрения политики, Департамент не подтверждает и не комментирует предложенные оборонительные продажи или трансферы, пока они не будут официально сообщены Конгрессу", - сказал представитель Госдепа.
В свою очередь посольство Турции в Вашингтоне отказалось комментировать этот вопрос.
Как известно, в декабре прошлого года США ввели санкции против турецких чиновников после закупки первой партии российских систем ПВО.
По информации Reuters, получение Турцией второй партии C-400 почти гарантированно приведет к новым санкциям США.
В ходе летнего саммита НАТО Эрдоган обсудил вопрос ПВО с президентом США Джо Байденом, назвав переговоры конструктивными.