Турция хочет купить у США 40 истребителей F-16 1 8.10.2021, 14:25

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Ранее против Анкары были введены санкции из-за покупки российских С-400.

Турция попросила США продать 40 истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin, а также почти 80 комплектов модернизации для существующих военных самолетов.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 8 октября.

При этом сделка на миллиарды долларов все еще должна пройти через процесс иностранных военных продаж, подлежащий утверждению Госдепом США, а также Конгрессом США, который может блокировать сделки.

"С точки зрения политики, Департамент не подтверждает и не комментирует предложенные оборонительные продажи или трансферы, пока они не будут официально сообщены Конгрессу", - сказал представитель Госдепа.

В свою очередь посольство Турции в Вашингтоне отказалось комментировать этот вопрос.

Как известно, в декабре прошлого года США ввели санкции против турецких чиновников после закупки первой партии российских систем ПВО.

По информации Reuters, получение Турцией второй партии C-400 почти гарантированно приведет к новым санкциям США.

В ходе летнего саммита НАТО Эрдоган обсудил вопрос ПВО с президентом США Джо Байденом, назвав переговоры конструктивными.

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