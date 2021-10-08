Стало известно, кто в Беларуси может не платить налог на квартиру 5 8.10.2021, 14:36

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Министерство финансов опубликовало подробности о новом налоге.

Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты нового налога на недвижимость, который будет введен в 2022 году, сообщает «Наша Нива».

Ранее Министерство финансов опубликовало проект, в соответствии с которым физлица, которые полностью либо частично владеют квартирами, станут плательщиками налога на недвижимость.

От уплаты налога будут освобождены следующие категории граждан:

пенсионеры, недееспособные граждане, инвалиды 1-й и 2-й группы, несовершеннолетние дети, члены многодетных семей, военнослужащие срочной службы и те, кто проходит альтернативную службу, а также участники Великой Отечественной войны.

Сумма нового налога будет формироваться на основе расчетной стоимости 1 квадратного метра типового капитального строения на 1 января, а также общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.

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